Вениамин Кондратьев поздравил клуб «Локомотив-Кубань» со вторым местом в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил «Локомотив-Кубань» со вторым местом в Единой лиге ВТБ. Глава региона направил телеграмму президенту баскетбольного клуба Андрею Ведищеву.

«Локомотив-Кубань» перед финалом обыграл титулованный российский баскетбольный клуб ЦСКА. Встреча состоялась в седьмом матче полуфинальной серии.

В финале «Локомотив-Кубань» боролся с казанским УНИКСом. По итогам игры краснодарский клуб уступил соперникам со счетом 4:1 и во второй раз завоевал серебряные медали турнира.

– Сезон складывался непросто, но команда показала яркую, запоминающуюся игру в решающих матчах и добилась исторического успеха, одолев на пути к финалу многократного чемпиона России - столичный ЦСКА, достойно сражалась в решающей серии игр с казанским УНИКСом, – отметил Вениамин Кондратьев. – Поздравляю вас, всех игроков, сотрудников и болельщиков баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» с серебряными медалями Единой лиги ВТБ.

Ранее второе место баскетбольный клуб «Локомотив – Кубань» занимал в 2013 году. Тогда краснодарская команда уступила в финале ЦСКА.