Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 56-летний водитель Lada погиб после опрокидывания авто. ДТП произошло вечером 16 мая на трассе Новомышастовская - Федоровская - Холмская в Абинском районе.

Предварительно, мужчина за рулем Lada Largus, проезжая со стороны станицы Новомышастовской в сторону станицы Холмской, не справился с управлением. После этого легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

– В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани спасатели достали зажатого в машине пострадавшего после ДТП. Он не мог выбраться самостоятельно.