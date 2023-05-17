РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на сумму более 100 млрд рублей

В мае 2023 года объём одобренных и подписанных сделок по проектному финансированию в РНКБ, начиная с 2019 года после перехода на новую модель финансирования в соответствии с ФЗ-214, превысил отметку в 100 млрд рублей. Общая площадь объектов, которые строятся или будут построены с использованием проектного финансирования РНКБ, на сегодняшний день составляет около 2 млн квадратных метров.

С начала 2023 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 127 тыс. квадратных метров на сумму около 8 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 16 проектов общей площадью порядка 215,7 тысяч квадратных метров на сумму около 16,5 млрд рублей.

- Поддержка инфраструктурных проектов, которые имеют большое социально-экономическое значение для развития регионов, является для нас приоритетной задачей, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Проектное финансирование строящегося жилья и коммерческих зданий очень востребовано в регионах присутствия банка, и у нас есть все необходимые ресурсы для плодотворной работы с застройщиками.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Ипотека с господдержкой".

Около 60% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в 2022 году выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ – от 8,4%.

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