Обстоятельства аварии устанавливаются Фото из архива КП

В Сочи 15-летний водитель мопеда врезался в Toyota. Авария произошла вечером 16 мая на улице Пролетарской в Лазаревском районе.

– По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя мопедом Suzuki, на левом закруглении дороги при движении на спуск, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил столкновение с автомобилем Toyota Hiace, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Автомобиль в момент столкновения ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали 15-летние водитель и пассажир мопеда. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

– Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, – добавили в пресс-службе ГИБДД по краю.