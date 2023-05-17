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НовостиОбщество17 мая 2023 10:26

Губернатор Кубани проверит пляжи и гостиницы перед началом курортного сезона

Вениамин Кондратьев посетит объекты в Сочи
Светлана ОВДЕЙ
В регионе готовятся к началу курортного сезона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе готовятся к началу курортного сезона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверит пляжи и гостиницы перед началом курортного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вениамин Кондратьев посетит средства размещения, пляжи и центр управления безопасности международного аэропорта им. В. И. Севастьянова в Сочи. После в городе пройдет совещание с участием вице-губернаторов, представителей силовых структур, глав курортов, руководителей профильных ведомств.

На заседании, в частности, рассмотрят готовность региона к предстоящему курортному сезону.

– Особое внимание уделят вопросам обеспечения общественной, антитеррористической и пожарной безопасности, – уточнили в пресс-службе краевой администрации.