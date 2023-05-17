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НовостиОбщество17 мая 2023 10:31

В Краснодаре пройдет общегородской крестный ход 21 мая

Сбор участников у Свято-Екатерининского кафедрального собора
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: mitropoliakuban.ru

Фото: mitropoliakuban.ru

21 мая в Краснодаре пройдет общегородской крестный ход. Он начнется у Свято-Екатерининского кафедрального собора в 12 часов дня.

- Молитвенное шествие пройдет по традиционному маршруту. Крестный ход посвящен дню памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, а также проводится в поддержку всех участников СВО. Приглашаются все желающие, - сообщили в Епархии.

Крестный ход пройдет под колокольный звон от Свято-Екатерининского кафедрального собора до войскового собора Александра Невского. При этом Божественная литургия начнется в 9 утра.

Стоит отметить, что в этот день в Краснодар доставят чудотворный образ Божией Матери Владимирская. А после крестного хода состоится молебен.