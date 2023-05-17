Ограничения будут действовать с 10:00 до 22:00 Фото: t.me/nvrskadm

В Новороссийске с 20 мая ограничат движение большегрузов в дневное время. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд для водителей грузовиков будет закрыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Ограничения распространяется на тяжеловесный транспорт, нагрузка на ось и (или) группу осей которого превышает допустимую нагрузку, установленную правилами перевозок грузов.

Запрет на проезд большегрузов по Новороссийску в дневное время будет действовать до 31 августа.