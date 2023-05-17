Традиционного карнавала в Геленджике не будет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике отменили проведение летнего карнавала. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

Масштабное мероприятие традиционно открывает курортный сезон. В этом году карнавал решено отменить.

– Наша позиция однозначна - сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом, не будет, – отметил Алексей Богодистов.