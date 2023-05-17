В охране общественного правопорядка в Сочи участвуют около 2 тысяч добровольцев. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи для охраны общественного правопорядка задействовано 2 тысячи добровольцев. Народные дружины патрулируют улицы вместе с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии.

- В составе отрядов дружин находятся спортсмены, общественники, члены ТОС, сотрудники администрации, работники предприятий и организаций. Всего на курорте в охране общественного правопорядка в местах массового пребывания людей каждый день участвуют около 250 представителей ДНД, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в рамках подготовки к летнему курортному сезону проводится комплекс межведомственных мероприятий. Также действует оперативный штаб.

Ежедневно безопасность горожан и отдыхающих будут обеспечивать 540 полицейских и более 100 казаков. Для этого уже разработано 225 маршрутов патрулирования.