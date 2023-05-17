Осмотр проведут 18 мая в Белореченске Фото: admkrai.krasnodar.ru

Врачи ККБ №2 обследуют жителей Белореченского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты проведут прием пациентов в рамках профилактического проекта «ПРОдиабет». Жителей обследуют 18 мая в районной больнице в Белореченске.

Отмечается, что проект нацелен на своевременную диагностику, лечение и постановку на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом. Сейчас Краснодарский край входит в число регионов с высокой частотой заболевания.

С начала реализации проекта «ПРОдиабет» в крае обследовали более 150 жителей.

– Во время предыдущего выезда врачи приняли 22 пациентов, сделали 20 ультразвуковых исследований артерий нижних конечностей, выступили с профилактическими лекциями, - отметила главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения региона Валерия Являнская.