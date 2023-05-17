В Краснодаре журналисты и врачи собрались за круглым столом, чтобы обсудить социальное партнерство

Современная диагностика не просто услуга, а возможность получить важную информацию о состоянии здоровья Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

О благородной профессии врача на страницах газет и порталах пишут много и с удовольствием. В статьях благодарят медиков за кропотливый труд и неоценимую помощь людям. Но нередко СМИ публикуют негативные материалы о врачебной работе. Могут ли журналисты и медики взаимодействовать, исходя из общего постулата «не навреди», - обсудили за круглым столом «Вместе мы сила». Дискуссия прошла в клинике мужского и женского здоровья Oxy-center.

Чтобы погрузить журналистов в атмосферу медицины, главный врач Oxy-center Оксана Авагимова провела экскурсию по медицинскому центру, приоткрыла тайну зарождения жизни благодаря современным репродуктивным технологиям.

- То, что раньше казалось невозможным, сегодня доступно в Oxy-center. Наши пациенты говорят, что это чудо, самое долгожданное чудо после многих лет надежды, - поделилась акушер-гинеколог, репродуктолог Оксана Авагимова.

Кстати, как это часто бывает, уже во время экскурсии журналисты делились жизненными историями, как их знакомые или родственники стали родителями благодаря программам ЭКО.

Плодотворное общение журналисты совместно с медиками продолжили за круглым столом в конференц-зале Oxy-center. Вместе с корреспондентом «Комсомольской правды» на встречу пришли около 20 представителей СМИ.

Управляющий Oxy-center Виола Скопец поделилась своим опытом из жизни в период своей работы в должности замминистра здравоохранения края. Районная газета, по всей видимости, в погоне за «жареными фактами», рассказала о роженице, которая попала в местную больницу. В статье указывалось, что женщине не оказали должным образом медицинскую помощь. При проверке информации, которую не провел корреспондент, оказалось, что все было не столь однозначно.

Управляющий Oxy-center Виола Скопец Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

- Журналист поспешил с выпуском материала, не обратился за комментарием к медикам. Такие статьи в итоге приводят к тому, что люди не хотят или даже боятся идти в больницу, - отметила Виола Скопец.

А вот глава CL Medical Group Феликс Гамзаев считает – ограничивать журналистов в работе нельзя.

- Важно, чтобы СМИ объективно освещали работу врачей, где-то хвалили, где-то ругали, но только за дело, - отметил врач высшей категории, к.м.н. Феликс Гамзаев. - Медики должны находиться в постоянном тонусе. Держать нас в стимуле как раз и помогают журналистские материалы.

Феликс Гамзаев также добавил, что надеется на более тесное сотрудничество со СМИ, появление новых ярких материалов о медицинских инновациях. Одна из таких - индивидуальная генетическая карта G.E.N.E.X.23. Это та самая персонифицированная медицина, когда человек получает информацию о рисках развития многих наследственных заболеваний и индивидуальных генетических предрасположенностях.

Гости и спикеры сошлись во мнении - современная диагностика не просто услуга, а возможность получить важную информацию о состоянии здоровья.

Реклама. https://oxy-center.ru/ LjN8JsyHF

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.