В Краснодаре наградили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре наградили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В этом учебном году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников выступили 88 старшеклассников по 24 предметами. По результатам финала дипломы победителей получили шесть ребят. Еще 32 школьника стали призерами.

– Все они внесли значительный вклад в копилку успеха Краснодарского края. Отмечу, что значительно вырос интерес к истории и литературе. Многие ребята проходят в финал уже не первый год, похвально их стремление к победе, – отметила замглавы региона.

По решению губернатора Краснодарского края победители получат денежные премии. Школьникам выплатят по 50 тысяч рублей. Наставники победителей и призеров получат по 100 и 60 тысяч рублей соответственно.

– Такие поощрения способствуют повышению имиджа профессии и желанию молодежи приходить в нее. Например, в прошлом году конкурс на специальности педагогической направленности был очень большой - по 9-10 человек на место. И востребованность в специалистах есть, – добавила Анна Минькова.

Напомним, дипломы победителя и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

Уточняется, что сейчас в крае работают над созданием регионального центра для одаренных детей.

– Там опытные наставники будут усиленно готовить ребят к олимпиадам, и у нас будет еще больше победителей и призеров на всех уровнях, – сообщила вице-губернатор.