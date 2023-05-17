Названы победители семейного IT-марафона 2023 года

Фото: «Ростелеком»

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком», Координационный центр доменов RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития подвели итоги VII Всероссийского семейного IT-марафона. В 2023 году в IT-марафоне приняли участие 98 семейных команд из 15 регионов России. Лидерами по количеству команд стали Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Республика Башкортостан.

Соревнования проходили в два этапа. На первом, творческом, участники снимали видео об учителях, использующих цифровые технологии в работе, а также готовили посты о проведении IT-марафона. На втором — выполняли интерактивные задания онлайн-турнира по теме «Цифровая грамотность», который прошел на площадке интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им».

Лидерами в номинации «Абсолютный победитель» по результатам двух этапов стали:

- 1 место — команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская Республика);

- 2 место — команда «Новомихайловские пионеры», г. Новосибирск;

- 3 место — команда «Интернет-семья», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Победителями в специальной номинации «Лучший видеоролик» стали:

- 1 место — команда Seleznevsfamily, г. Москва;

- 2 место — команда «Рудницкие», п. Кратово (Московская область);

- 3 место — команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская Республика).

Приз в специальной номинации «Самый оригинальный пост» получила команда Speedy UFO, г. Владикавказ (Республика Северная Осетия — Алания).

Специальный приз «Лидер онлайн-турнира» завоевала команда «Интернет-семья», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Победители были объявлены на вебинаре, который прошел на VK-площадке «Безопасная информационная среда детства». Участники онлайн-семинара посмотрели лучшие видеоролики, снятые командами на творческом этапе марафона, а также познакомились с итогами отчета «Взрослые и дети в интернете: альтернативные цифровые реальности», который позволяет проследить в динамике, чем интересуются юные пользователи в Сети, какими цифровыми привычками обладают, с какими угрозами сталкиваются и какие меры принимают взрослые для обеспечения их безопасности в онлайне.

“Изучи интернет” — это не только онлайн-турниры и чемпионаты, в первую очередь, это — образовательная экосистема: игровые модули, викторины, тесты. Поэтому приглашаем вас на сайт проекта, чтобы подробнее познакомиться с его просветительской частью», отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. Андрей Воробьев

«Семейный IT-марафон — прекрасная возможность проверить уровень цифровой грамотности, улучшить навыки работы с современными технологиями, научить людей разных поколений говорить на одном языке. “Ростелеком” уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности населения. Компания активно поддерживает образовательные проекты и считает важным развивать у детей и подростков навыки безопасного использования интернета. В школах и детских библиотеках мы регулярно проводим познавательные уроки о кибербезопасности, знакомим учителей информатики с методами противодействия интернет-злоумышленникам. Также мы подготовили специальный онлайн-курс для родителей, который рассказывает, как защитить ребенка от рисков в Сети.

Победители чемпионата получат дипломы и развивающие гаджеты, призы будут отправлены почтой. Все участники онлайн-турнира могут скачать электронный сертификат в личном кабинете на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им».

Информационным партнером семейного IT-марафона выступил фонд «Разумный интернет» (домен ДЕТИ).

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