В Краснодаре на 90% достроили ливневку на улице Циолковского Фото: пресс-служба городской администрации
В Краснодаре продолжают реконструкцию улицы Циолковского. Специалисты обновляют участок от улицы Гастелло до улицы Репина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В настоящее время завершено переустройство электроснабжения. На 90% готова ливневка, а на 86% - газопровод.
Как отметил во время выездного совещания замглавы города Владимир Архипов, объект контролируется прокуратурой. На участке регулярно сталкиваются с проблемой подтопления.
– Рабочие здесь находятся чуть ли не круглосуточно, – отметил Владимир Архипов. – Летом этот участок улицы мы должны завершить.
В мае специалисты начали укладку дорожного покрытия по улице Циолковского от Лазурной до Гастелло. Реконструкцию провели на 53%.
— Сейчас мы завершаем самый сложный этап — переустройство инженерных сетей, – сказал директор транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. – После завершения этого этапа темпы работ будут ускорены.
Согласно проекту, на участке появится заасфальтированная двухполосная дорога шириной 7 м, тротуары шириной до 2,25 м и освещение на всем протяжении.