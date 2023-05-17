В Краснодаре на 90% достроили ливневку на улице Циолковского Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре продолжают реконструкцию улицы Циолковского. Специалисты обновляют участок от улицы Гастелло до улицы Репина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время завершено переустройство электроснабжения. На 90% готова ливневка, а на 86% - газопровод.

Как отметил во время выездного совещания замглавы города Владимир Архипов, объект контролируется прокуратурой. На участке регулярно сталкиваются с проблемой подтопления.

– Рабочие здесь находятся чуть ли не круглосуточно, – отметил Владимир Архипов. – Летом этот участок улицы мы должны завершить.

В мае специалисты начали укладку дорожного покрытия по улице Циолковского от Лазурной до Гастелло. Реконструкцию провели на 53%.

— Сейчас мы завершаем самый сложный этап — переустройство инженерных сетей, – сказал директор транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. – После завершения этого этапа темпы работ будут ускорены.

Согласно проекту, на участке появится заасфальтированная двухполосная дорога шириной 7 м, тротуары шириной до 2,25 м и освещение на всем протяжении.