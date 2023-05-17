Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани17 мая 2023 12:25

В заповеднике под Анапой запустили подводный аппарат для изучения планктона

Работы проводили ученые из Института океанологии имени Петра Ширшова РАН
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/utrishgpz

Фото: t.me/utrishgpz

В заповеднике под Анапой запустили подводный аппарат для изучения планктона. Работы проводили ученые из Института океанологии имени Петра Ширшова РАН. Они прибыли в заповедник «Утриш» для проведения совместных научных исследований уникальных морских экосистем заповедника.

- В апреле 2023 года в акватории заповедника состоялось первое рабочее совещание. Тогда же научными сотрудниками была разработана программа исследований, - сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш».

Уточняется, что ученым предстоит изучить роль физических процессов в формировании структуры планктона и биологической продуктивности на примере Черного моря. Для этого специалисты сконструировали подводный профилирующий аппарат, который выпустили для первоначальных испытаний.