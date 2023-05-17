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В заповеднике под Анапой запустили подводный аппарат для изучения планктона. Работы проводили ученые из Института океанологии имени Петра Ширшова РАН. Они прибыли в заповедник «Утриш» для проведения совместных научных исследований уникальных морских экосистем заповедника.

- В апреле 2023 года в акватории заповедника состоялось первое рабочее совещание. Тогда же научными сотрудниками была разработана программа исследований, - сообщили в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш».

Уточняется, что ученым предстоит изучить роль физических процессов в формировании структуры планктона и биологической продуктивности на примере Черного моря. Для этого специалисты сконструировали подводный профилирующий аппарат, который выпустили для первоначальных испытаний.