В Динском районе произошел пожар на площади 100 кв. метров

Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Динском районе Кубани пожар охватил площадь 100 кв. метров. Возгорание произошло по улице Гоголя в станице Динской.

– В 14:50, по прибытии первого пожарного подразделения, установлено, что происходит горение пластиковых труб на открытой территории, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – В 14:58 локализация пожара на площади 100 м2.

В 15:02 пожарные ликвидировали открытое горение. Спустя семь минут пожар полностью потушили.

Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал. Всего в тушении задействовали 19 человек и шесть единиц техники.