18 мая «Бодрое утро» пройдет в двух микрорайонах Краснодара Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более трех тысяч жителей Краснодара присоединились к акции «Бодрое утро». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Акцию, в которой стали активнее участвовать жители, проводят еженедельно по четвергам. Присоединиться к ней приглашают краснодарцев независимо от возраста. Организаторы рекомендуют надевать спортивную форму и брать воду.

Уже 18 мая «Бодрое утро» пройдет в двух микрорайонах Краснодара. Акцию организуют на спортплощадках домов № 201 на улице Дзержинского и № 31 на Зиповской. Уточняется, что ее проведут в рамках Недели профилактики повышения артериального давления.

– Регулярная простая разминка развивает мышцы, активизирует работу мозга и концентрацию внимания, – отметил врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев. – А также положительно влияет на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы.