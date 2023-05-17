В Анапе загорелся нежилой дом. Фото: t.me/anapanovosti

В Анапе загорелся мусор в нежилом доме на улице Парковой. О возгорании стало известно в 14:53.

- В 15:00 к месту прибыли первые подразделения. Они установили, что загорелись покрышки в подвальном помещении на площади 40 м2. В 15:22 пожарные локализовали огонь. В 15:30 ликвидировали открытое горение, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что к ликвидации пожара приступили в 15:32. Во время происшествия никто не пострадал.

К ликвидации пожара от РСЧС было привлечено 11 человек и 3 единицы техники. В том числе от МЧС России - 9 человек личного состава и 2 единицы техники.