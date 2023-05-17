Автомобильное движение запустили на участке трассы М-4 «Дон» от въезда в Геленджик до Марьиной Рощи

Количество полос на участке расширили с двух до четырех Фото: t.me/mkhusnullin

Автомобильное движение запустили на обновленном участке трассы М-4 «Дон» в Геленджике. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дорожники увеличили количество полос с двух до четырех. Работы в рамках реконструкции трассы выполнили на участке от кольца на въезде в Геленджик до села Марьина Роща.

– Кроме того, на въезде в Кабардинку открыли рабочее движение по новой транспортной развязке. Также открыты все съезды транспортных развязок в районе Голубой Бухты и кольца на улице Луначарского, – сообщил Марат Хуснуллин.

Как отметил зампредседателя правительства РФ, открытие нового участка до пика курортного сезона позволит быстрее и комфортнее доезжать до курортов Черноморского побережья.