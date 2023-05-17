В Краснодаре родители школьников пожаловались на 9-летнего мальчика, облившего одноклассников мочой

Мальчик буйно вел себя на уроках и срывал их Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре родители школьников пожаловались на 9-летнего одноклассника их детей. По словам взрослых, мальчик буйно ведет себя на уроках, срывает занятия. Дети жаловались и на то, что ребенок принес в школу нож. А в один день он вовсе облил одноклассника мочой.

В городском департаменте образования прокомментировали ситуацию, возникшую в школе №104. Известно, что третьеклассник имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Поведение ребенка характеризуют излишней активностью.

Кроме того, школьник состоит на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

– В прошлом году он украл самокат на территории школы. Травля одноклассников не подтвердилась так же, как и наличие у мальчика ножа. А вот факт обливания мочой одноклассника — к сожалению, да, – сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что сейчас с третьеклассником проводят индивидуальную психологическую работу.