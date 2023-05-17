В Краснодаре провели Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре провели Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи. Встреча состоялась в Кубанском государственном аграрном университете имени И. Т. Трубилина, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На заседании присутствовали вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, преподаватели ведущих вузов региона, представители антинаркотической комиссии. Так, администрация края и Совет ректоров вузов Кубани и Адыгеи подписали протокол о взаимодействии в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики.

Отмечается, что это повысит эффективность мер, которые нацелены на формирование у молодежи негативного отношения к наркотикам.

– Совместная антинаркотическая работа является стратегически важной задачей. Студенты-добровольцы удаляют надписи, пропагандирующие запрещенные вещества, выявляют сайты, ими торгующие, – отметил Александр Власов. – Чтобы объединить молодежь, проводятся различные мероприятия.

Молодежь региона активно привлекают к общественной деятельности. Например, 33 студента из казачьих сотен пяти ведущих вузов края участвовали в параде на Красной площади. Учреждения наградили медалями «За участие в военном параде в День Победы».