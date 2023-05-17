На курортах Кубани будут созданы безопасные условия для отдыха

Власти обсудили особенности будущего курортного сезона. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев назвал стратегической задачей создание безопасных условия для отдыха на курортах Кубани. Об этом глава региона сообщил на координационном совещании по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии.

– Решить эту задачу возможно только при качественном межведомственном взаимодействии. Мы должны создать комфортные условия пребывания гостей и жителей края на всех прибрежных территориях региона, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Летом будет усилено патрулирование общественных территорий. С набережных и из парков уберут все нелегальные аттракционы, в том числе будет ужесточена борьба с незаконными пунктами проката маломерных судов и с джипперами.

Для обеспечения безопасности в Краснодарский край будут командированы более 900 сотрудников полиции из других регионов страны. К охране общественного порядка также привлекут 9 тысяч казаков.