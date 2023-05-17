Международный аэропорт Сочи планирует обслужить почти 8 млн пассажиров за летний период

Аэропорт Сочи летом обслужит почти 8 млн пассажиров. Фото: пресс-службы международного аэропорта Сочи.

Международный аэропорт Сочи сообщает о готовности к началу летнего периода. Сейчас это единственная авиагавань на Черноморском побережье. С начала 2023 года аэропорт курорта обслужил более 3,7 млн пассажиров. В летний сезон планируют принять около 7,6 млн пассажиров. Бесперебойную работу авиаузла обеспечивают 1900 сотрудников.

- Большое внимание на территории аэровокзала уделяют вопросам безопасности. Пункты досмотра оснащены необходимыми техническими средствами. Установленные средства технического контроля по периметру аэропорта исключают слепые зоны. В штатном расписании аэропорта появились должности профайлеров, введена группа быстрого реагирования в здании аэровокзального комплекса для работы с деструктивными пассажирами и посетителями. Также появились кинологические расчеты, - сообщил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

На привокзальной площади аэропорта создана отдельная парковка, рассчитанная на 250 автомобилей такси. Автомобили класса «Комфорт +» и «Бизнес» расположены на первой линии. Благодаря этому решению сократилось время ожидания такси и снижен риск возникновения затора.