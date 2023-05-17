В детских здравницах Кубани летом планируют отдохнуть более 300 тысяч детей

Детские здравницы готовятся к приему детей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В детских здравницах Краснодарского края летом отдохнут 300 тысяч ребят. Безопасную организацию детского отдыха губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с участниками координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в Сочи.

–- Важная составляющая успешной летней кампании - детский отдых. Летом на Кубань приедут более 300 тысяч ребят, треть из них - из других регионов. Необходимо заранее наладить взаимодействие на всех уровнях и организовать качественное формирование и сопровождение колонн автотранспорта с детьми, - сообщил Вениамин Кондратьев.

В летний период в системе детского отдыха Краснодарского края будут работать более 1,5 тысячи организаций. Санатории и детские лагеря должны отвечать санитарным нормам, а также требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Родители должны отпускать детей на курорты с уверенностью, что детский отдых будет организован качественно, дополнил глава региона.

В этом году был принят федеральный закон, который ограничивает вход посторонних на пляж, пока там находятся дети. Всего же в регионе 80 детских пляжей.