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НовостиОбщество17 мая 2023 16:40

Специалисты краевого госпиталя ветеранов войн осмотрят пожилых жителей Отрадненского района

В районе пройдет акция «Кубань – край долгожителей»
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани проходит акция, направленное на сохранение здоровья пожилых людей.

На Кубани проходит акция, направленное на сохранение здоровья пожилых людей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилых жителей Отрадненского района обследуют специалисты краевого госпиталя ветеранов войн. В поликлинике районной больницы 18 мая пройдет акция «Кубань – край долгожителей». Прием проведут офтальмолог и невролог.

– В прошлый выезд нашей бригады были обследованы 167 жителей Северского района. Врачи провели компьютерные и УЗИ-исследования, ЭКГ и спирографию и выявили сердечно-сосудистые, неврологические, эндокринологические заболевания, патологии органов зрения и ЖКТ, - рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.

Акция направлена на людей «серебряного» возраста. За время реализации проекта «Кубань – край долгожителей» врачи приняли почти 10 тысяч пожилых жителей региона.