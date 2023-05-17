Специалисты краевого госпиталя ветеранов войн осмотрят пожилых жителей Отрадненского района

На Кубани проходит акция, направленное на сохранение здоровья пожилых людей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пожилых жителей Отрадненского района обследуют специалисты краевого госпиталя ветеранов войн. В поликлинике районной больницы 18 мая пройдет акция «Кубань – край долгожителей». Прием проведут офтальмолог и невролог.
– В прошлый выезд нашей бригады были обследованы 167 жителей Северского района. Врачи провели компьютерные и УЗИ-исследования, ЭКГ и спирографию и выявили сердечно-сосудистые, неврологические, эндокринологические заболевания, патологии органов зрения и ЖКТ, - рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.
Акция направлена на людей «серебряного» возраста. За время реализации проекта «Кубань – край долгожителей» врачи приняли почти 10 тысяч пожилых жителей региона.