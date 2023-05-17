В Сочи из-за замены трубопровода по улице Черноморской временно ограничат движение

В Сочи временно изменят движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в ночь на 18 мая по улице Черноморской начнут действовать ограничения. Водители всех видов транспорта не смогут проехать там из-за начавшихся ремонтных работ. Как сообщили в «Сочитеплоэнерго», на участке необходимо срочно заменить аварийный трубопровод.

- Ограничения связаны с аварийной заменой магистрального трубопровода ДУ 600. Дорога будет перекрыта с 00:00 17 мая и до 19.05.2023. Жителям и гостям курорта придется искать объездные пути, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Схема движения в месте проведения работ будет изменена на два дня.