Прокуратура исполнила желание ветерана Великой Отечественной войны, мечтавшего побывать на мачте ФК «Краснодар»

Петр Баринов болеет за любимый городской клуб. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Футбольный клуб «Краснодар» 17 мая на родном поле провел матч с игроками из клуба «Урал». Как футболисты бились за выход в суперфинал турнира, с трибуны наблюдал очень почетный и важный болельщик – ветеран Великой Отечественной войны Петр Баринов.

Петру Петровичу почти 96 лет, и по состоянию здоровья ему уже тяжело покидать квартиру. В День Победы фронтовика посетили с поздравлениями сотрудники прокуратуры и узнали, что он страстный поклонник клуба черно-зеленых.

- Прокуратура Центрального административного округа исполнила мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Петровича Баринова и организовала его поездку на матч любимого футбольного клуба «Краснодар», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, что ранее «Краснодар» встречался с «Уралом» 29 апреля в рамках чемпионата России. В 25-м туре встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.