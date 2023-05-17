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НовостиОбщество17 мая 2023 17:27

Прокуратура исполнила желание ветерана Великой Отечественной войны, мечтавшего побывать на мачте ФК «Краснодар»

Петру Баринову 96 лет, по состоянию здоровья он редко покидает квартиру
Евгения ХАЛИКОВА
Петр Баринов болеет за любимый городской клуб. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Петр Баринов болеет за любимый городской клуб. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Футбольный клуб «Краснодар» 17 мая на родном поле провел матч с игроками из клуба «Урал». Как футболисты бились за выход в суперфинал турнира, с трибуны наблюдал очень почетный и важный болельщик – ветеран Великой Отечественной войны Петр Баринов.

Петру Петровичу почти 96 лет, и по состоянию здоровья ему уже тяжело покидать квартиру. В День Победы фронтовика посетили с поздравлениями сотрудники прокуратуры и узнали, что он страстный поклонник клуба черно-зеленых.

- Прокуратура Центрального административного округа исполнила мечту ветерана Великой Отечественной войны Петра Петровича Баринова и организовала его поездку на матч любимого футбольного клуба «Краснодар», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, что ранее «Краснодар» встречался с «Уралом» 29 апреля в рамках чемпионата России. В 25-м туре встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.