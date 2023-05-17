Сборная Краснодара завоевала 16 медалей на первенстве ЮФО по боксу

Краснодарские спортсмены достойно выступили на турнире. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Майкопе прошло первенство Южного федерального округа по боксу. На турнире более 200 спортсменов из разных регионов страны разыграли награды в двух возрастных категориях: 13–14 лет и 19–22 года. Краснодарские боксеры завоевали девять медалей.

- В категории 19-22 лет золото у Михаила Григоряна и Богдана Толстых. Серебро досталось Роберту Авакяну, Рамазану Шалтумаеву, Борису Карибяну и Роману Васютину. Третье место у Никиты Собянина, Сергея Егорова и Дмитрия Боярского, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Среди спортсменов 13–14 лет краснодарские спортсмены также выступили достойно и увезли домой комплект из семи наград. Победили в этой возрастной категории Андрей Ткаченко, Алан Тлехас и Максим Мамоян. Второе место досталось Руслану Аветисяну и Ивану Горячкину. Третье место у Давида Саникидзе и Саввы Сытникова.