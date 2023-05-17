Власти рассказали в какой очередности будут отключать горячую воду жителям Краснодара

В Краснодаре начинается сезон тазиков с горячей водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре началась подготовку к отопительному сезону 2023–2024 годов. В краевом центре предстоит провести переукладку и ремонт сети «ТЭЦ-Центр города». Еще предстоит отремонтировать более 1 км сетей по направлению «ТЭЦ-КМР».

- Также в планах в этом году выполнить работы по замене сетей и теплоизоляции на воздушных сетях общей протяженностью более 20 км, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Для проведения профилактического ремонта котельных не обойтись без отключений горячего водоснабжения. Основной список котельных, где планируется ремонт, а также график отключений размещены на сайте городской администрации в спецразделе .