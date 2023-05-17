На Кубани комплексами распознавания лиц оснастят все вокзалы и набережные

на Кубани хотят обеспечить все объекты транспортной инфраструктуры комплексами распознавания лиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае комплексами распознавания лиц обеспечат все объекты транспортной инфраструктуры. Подобная система уже работает в Анапе. «Купол» объединил более 600 камер видеослежения, установленных по всему городу. Благодаря им на курорте практически не осталось «слепых зон» и повысилась раскрываемость преступлений.

– Уникальный комплекс «Купол» с распознаванием лиц и предметов прекрасно зарекомендовал себя в Анапе. Такая же система должна заработать в аэропорту, на ЖД и автовокзалах, набережных Сочи уже в этом курортном сезоне. Также прошу усилить проверку автомобилей на постах ДПС, но при этом не допускать многочисленных заторов, – поручил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что высокий уровень безопасности должен быть обеспечен на территории всего региона и поручил просчитать стоимость внедрения подобной системы во всех муниципалитетах Кубани.