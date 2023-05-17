В Краснодаре в аварии из-за неработающего светофора пострадали два человека

Из-за работ электриков в центре города отключили светофоры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре отключенные светофоры пересечении улиц Буденного и Леваневского стали причиной массовой аварии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники «НЭСК» обесточили семафоры из-за ремонтных работ. Водители не разобрались с правилами очередности движения на нерегулируемых участках и спровоцировали ДТП.

- По предварительным данным, 39-летний водитель Ford ехал в сторону Северной по улице Леваневского со стороны улицы Длинной. На перекрестке мужчина допустил столкновение с Mercedes, который двигался по улице Буденного, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге, немецкий автомобиль врезался в дом, а Ford - в двигавшуюся в попутном направлении Toyota. В результате аварии пострадали два человека. Это водитель Mercedes - молодой человек 2001 года рождения, и восьмилетний пассажир Ford.