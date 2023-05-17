Житель Апшеронского района может лишиться свободы из-за купленного 15 лет назад пороха

О том, что мужчина хранит дома порох, полицейским сообщили его знакомые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что 46-летний житель Апшеронского района хранит дома порох, полицейским сообщили знакомые мужчины. Во время осмотра домовладения стражи порядка действительно обнаружили емкости с неизвестным веществом, оказавшимся после экспертизы порохом.

- Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины семь банок с порохом, общей массой более 1,7 кг, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что порох мужчина купил в магазине еще 15 лет назад. Все это время он незаконно хранил его дома без цели сбыта. В отношении апшеронца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемый может лишиться свободы сроком на восемь лет.