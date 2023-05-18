Пляжи Сочи готовы на 90%

Мониторинговая группа проверила территории Центрального района.

Пляжи Сочи подготовили уже на 90%. Мониторинговая группа проверила территории Центрального района.

- Пляжи проверяются на соответствие требованиям действующего законодательства по обеспечению безопасности на воде, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Также мониторинговая группа проверяет наличие спасательных, медицинских постов и буйков для определения границ заплыва.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи отремонтировали набережные, убрали весь мусор. Во время летнего сезона обеспечивать безопасность будут 750 спасателей. К слову, купальный сезон стартует уже 1 июня.