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НовостиОбщество18 мая 2023 4:21

Губернатор Кубани проверил готовность пляжа «Маяк» в Сочи

Край готовится принять не менее 9 млн туристов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Во время летнего сезона санатории края планируют принять не менее 300 тысяч детей.

Во время летнего сезона санатории края планируют принять не менее 300 тысяч детей.

Фото: Олег УМАРОВ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил готовность пляжа “Маяк” в Сочи. Летний сезон стартует 1 июня, а за три месяца край планирует принять не менее 9 миллионов туристов.

Вениамин Кондратьев поручил внедрить комплекс распознавания лиц “Купол”. Это поможет правоохранителям распознавать людей. Также на всех постах ДПС усилят проверку автомобилей.

- В дополнение установим в этом году еще более 800 камер. Увеличим зону покрытия на набережных и пляжах, детских и спортивных площадках. Также под наблюдение берем улицы в микрорайонах, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время летнего сезона санатории края планируют принять не менее 300 тысяч детей. Из них 100 тысяч приедут из других регионов России.