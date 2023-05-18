Губернатор Кубани проверил готовность пляжа «Маяк» в Сочи

Во время летнего сезона санатории края планируют принять не менее 300 тысяч детей. Фото: Олег УМАРОВ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил готовность пляжа “Маяк” в Сочи. Летний сезон стартует 1 июня, а за три месяца край планирует принять не менее 9 миллионов туристов.

Вениамин Кондратьев поручил внедрить комплекс распознавания лиц “Купол”. Это поможет правоохранителям распознавать людей. Также на всех постах ДПС усилят проверку автомобилей.

- В дополнение установим в этом году еще более 800 камер. Увеличим зону покрытия на набережных и пляжах, детских и спортивных площадках. Также под наблюдение берем улицы в микрорайонах, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, во время летнего сезона санатории края планируют принять не менее 300 тысяч детей. Из них 100 тысяч приедут из других регионов России.