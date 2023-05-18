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НовостиОбщество18 мая 2023 4:52

В Краснодаре стартовал сезон покоса амброзии и сорняков

Траву в городе будут косить чаще
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре начался сезон амброзии и сорняков. После прихода тепла трава стала расти быстрее. К сегодняшнему дню в городе уже покосили 1550 гектаров карантинной растительности.

- Бороться с сорняками всегда начинаем заранее, не дожидаясь их цветения. Уже активизирована работа по уничтожению амброзии, - сообщили в мэрии Краснодара.

Сообщить об участках с амброзией можно в ЕДДС по номеру 050. Специалисты первым делом убирают траву в скверах, парках, у соцобъектов, магазинов. Кроме этого, косят сорняки собственники участков, ТОСы, образовательные учреждения.

Проведены беседы и со строительными компаниями, чтобы не допускать на стройплощадках заросших территорий.