В Краснодаре стартовал сезон покоса амброзии и сорняков

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В Краснодаре начался сезон амброзии и сорняков. После прихода тепла трава стала расти быстрее. К сегодняшнему дню в городе уже покосили 1550 гектаров карантинной растительности.

- Бороться с сорняками всегда начинаем заранее, не дожидаясь их цветения. Уже активизирована работа по уничтожению амброзии, - сообщили в мэрии Краснодара.

Сообщить об участках с амброзией можно в ЕДДС по номеру 050. Специалисты первым делом убирают траву в скверах, парках, у соцобъектов, магазинов. Кроме этого, косят сорняки собственники участков, ТОСы, образовательные учреждения.

Проведены беседы и со строительными компаниями, чтобы не допускать на стройплощадках заросших территорий.