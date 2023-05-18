Она будет работать до 10 февраля 2024 года.

В Сочи открыли выставку картин о старинных зданиях. Ее организовали к 85-летию Зимнего театра. Все картины написал художник Александр Отрешко.

- Сколько в театре было, сколько всего прошло и предстоит прекрасных встреч - все это для того, чтобы мы могли с вами увидеться и поговорить, как друзья театра, - отметил Александр Отрешко.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выставка открыта в правом бенуарном фойе Зимнего театра. Она будет работать до 10 февраля 2024 года.