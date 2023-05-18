Подозреваемый в убийстве тестя и свояка в Ростовской области избивал жену шваброй

Расстрелявшего семью ищут

В Ростовской области 31-летнего Николай и 20-летняя Татьяна жили гражданским браком. По версии следствия, сожитель после ссоры расстрелял ее 51-летнего отца, приемную мать и свояка. Мужчины скончались на месте, раненая женщина в больнице.

- Возлюбленная рассказала подробности семейной жизни. С ее слов, сожитель часто поднимал руку. А однажды избил деревянной шваброй. Но в полицию Татьяна не обращалась. Говорит: боялась, - сообщает «КП – Ростов-на-Дону».

Когда девушка решила уйти с сыном от него к родителям, он разгневался.

- В день убийства, как вспоминает Татьяна, Николай поругался с ее старшей сестрой по телефону. Он был уверен, что именно она настраивает супругу против нее. Женщина находится на четвертом месяце беременности, ждет двойню: сына и дочь. Коля ей сказал, что не даст доносить беременность. Муж сестры услышал это и позвал свояка поговорить по-мужски. В этот день Николай и убил его и отца своей возлюбленной, - отмечает издание.

Подозреваемый в расстреле семьи после преступления скрылся в лесу. Его до сих пор ищет полиция.