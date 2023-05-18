В Краснодаре на улице Симферопольской запрет стоянку транспорта. Фото: t.me/krdru

В Краснодаре запретят стоянку транспорта на участке улицы Симферопольской. Движение реорганизуют с 1 июня по просьбе жителей. С этого дня будут установлены знаки, которые будут запрещать остановку и стоянку автомобилей на указанном участке.

- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничительные меры необходимы для безопасности на дорогах и исключения стоянки машин на проезжей части. Это создает препятствия для других участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.