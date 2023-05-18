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НовостиОбщество18 мая 2023 6:43

Стоимость студий в новостройках Сочи выросла на 22% за год

А по стране цены упали на 6%
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи находятся самые компактные студии.

Сочи находятся самые компактные студии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость студий в новостройках Сочи выросла на 22% с 2022 года. При этом показатели по всей стране упали на 6%.

- В Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей, а в Сочи выросла на 22%, - подтвердили информацию в агентстве недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи находятся самые компактные студии. Их площадь составляет 25 квадртных метров. А вот самые большие студии можно купить в Туле и Новосибирске. Там площадь объектов составляет 32 “квадратов” и 30 “квадратов” соответственно.