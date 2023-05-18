Гостиницу «Приморскую» в Сочи отреставрируют до конца 2025 года

Инвестор благоустроит прилегающую парковую территорию для отдыха и прогулок сочинцев и гостей курорта.

Сегодня в Сочи 44 инвестиционных проекта, и больше половины — в санаторно-курортной, гостиничной и туристической отрасли. Ко всем возводимым и реконструируемым объектам — высокие требования по уровню благоустройства и безопасности.

В рамках рабочего визита в Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил реализацию проекта современного развития гостиницы «Приморской». Глава региона акцентировал внимание на безопасности объекта, поскольку это центр города, рядом центральная набережная. Администрация курорта организует по периметру систему видеонаблюдения и заведет ее в единую городскую систему.

- Соглашение о развитии «Приморской» подписано с инвестором на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Объект истории, где в годы Великой Отечественной войны работали госпитали, сохранят. Здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, сейчас реставрируют, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Комплекс из исторического здания и еще двух корпусов обеспечит работой 500 местных жителей. Инвестор благоустроит прилегающую парковую территорию для отдыха и прогулок сочинцев и гостей курорта. Завершение основных работ планируется до конца 2025 года.