Здание построили в 1965 году.

Санаторий «Маяк» в Сочи отреставрируют за счет федеральных средств. Здравница находится в поселке Аше Лазаревского района. Здание построили в 1965 году. В настоящее время в санатории проходят программу лечения и реабилитации инвалиды по слуху.

- Средства на реконструкцию будут выделены из президентского Резервного фонда, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. - На территории расположены два спальных корпуса на 120 человек, спортплощадки, благоустроены аллеи для прогулок.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, планируется выполнить гидроизоляцию корпуса. Также санаторий может перейти на круглогодичную работу. А для медкорпуса закупят новое оборудование.

К слову, строительные работы планируют начать в 2024-2025-м годах.