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НовостиОбщество18 мая 2023 7:29

В Ейске полицейские изъяли из магазина более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет

Теперь предпринимателю грозит до 3 лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Ейске изъяли более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет.

В Ейске изъяли более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ейске полицейские изъяли из магазина более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили контрафакт в трех торговых точках, которые принадлежат 52-летнему предпринимателю.

- Правоохранители обнаружили и изъяли более 2 200 пачек немаркированных сигарет на сумму свыше 187 тысяч рублей. Вся табачная продукция была предназначена для продажи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. На данный момент ему грозит до 3 лет тюрьмы.