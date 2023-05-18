Под Краснодаром погиб пассажир такси из-за ошибки водителя

Пострадавших доставили в больницу

Под Краснодаром произошла жуткая авария утром 18 мая. Таксист вылетел на встречку на 11-м километре автодороги Лорис — поселок Агроном и столкнулся с машиной лоб в лоб. Один человек погиб и еще четверо пострадали.

- По предварительным данным, автомобиль такси марки «Лада Гранта» двигался к выезду из города. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Renault», - подтвердили информацию в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Как удалось узнать kp.ru, в результате аварии погиб 27-летний пассажир отечественного авто. Травмы получили еще двое пассажиров и водитель «Лада Гранта», а также водитель иномарки. Пострадавших на автомобиле скорой помощи доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.