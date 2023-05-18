В летней Спартакиаде молодежи Кубани участвуют 4,5 тысячи спортсменов

Торжественная церемония открытия прошла в спорткомплексе «Баскет-Холл».

На Кубани стартовала Спартакиада молодежи. Торжественная церемония открытия прошла в спорткомплексе «Баскет-Холл».

– В спартакиаде участвуют более 4,5 тысячи человек, которые сразятся за награды в 29 видах спорта. Вы целеустремленные и сильные духом. Уверен, и в жизни подниметесь на самые высокие пьедесталы, а мы создадим для этого все условия, – заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в спартакиаде участвуют спортсмены от 10 до 20 лет. Всего в программе 29 вида спорта. Соревнования будут проходить до июля.

Кстати, в прошлом году на Кубани построили 48 спортивных объектов. А до конца 2024 года во всех городах края появятся центры единоборств.