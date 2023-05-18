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НовостиОбщество18 мая 2023 7:51

Платановый бульвар в Краснодаре отремонтируют до конца июня

Сейчас на участках улицы сняли старый асфальт
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На Платановом Бульваре установят новые дорожные знаки и заменят бордюры.

На Платановом Бульваре установят новые дорожные знаки и заменят бордюры.

В Юбилейном микрорайоне Краснодара ремонтируют Платановый бульвар. Здесь заменят один километр дороги. В настоящее время на улице сняли старый слой покрытия.

— Рядом с этой улицей находятся поликлиника, несколько детских садов, школа, бульвары. Здесь просто необходимо создать качественную дорожную инфраструктуру, — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

К слову, после укладки нового асфальта рабочие нанесут разметку. Также на Платановом бульваре установят новые дорожные знаки и заменят бордюры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы планируют завершить до конца июня.