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НовостиОбщество18 мая 2023 7:58

Сквер в Отрадненском районе Кубани благоустроят до 1 ноября

Работы осуществляются по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В прошлом году здесь установили игровую и спортивную площадки.

В прошлом году здесь установили игровую и спортивную площадки.

На Кубани продолжают благоустраивать зеленые зоны по нацпроекту. Так, в Отрадненском районе идут работы в сквере на улице Мира. В прошлом году здесь установили игровую и спортивную площадки.

– В этом году планируем завершить благоустройство. Сейчас работы на объекте более 23 тысячи квадратных метров выполнены на 25%, – заявил врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все работы планируют завершить до 1 ноября. В настоящее время в сквере завершают укладку плитки. Также рабочие установят здесь малые архитектурные формы и сделают уличное освещение. По всей территории сквера выполнят озеленение.