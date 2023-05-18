В Адыгее стартовали мероприятия XXXVIII Конференции ЮРПА

Сегодня в Майкопе стартовали мероприятия XXXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегацию кубанских парламентариев возглавляет председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

В рамках первого дня запланировано проведение заседаний комитетов ЮРПА. Законодатели 8 субъектов Южного федерального округа и 5 ассоциированных членов Ассоциации обсудят инициативы для включения в повестку дня Конференции.

Кубанские парламентарии входят не только в состав комитетов ЮРПА, но и в структуру руководства ими. О формате работы делегации Краснодарского края в рамках Конференции в своем telegram-канале рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Пандемия официально отступила, что позволило нам провести работу в очном формате.

Традиционно в повестку дня Конференции включены вопросы, актуальные для всех участников Ассоциации. И в этом ее главная сила – голос каждого региона умножается кратно, тем самым весомее «звучит» на федеральном уровне.

Планируется, что в перечень вопросов войдут порядка 70 инициатив, направленных на урегулирование правоотношений в ряде отраслей экономики и социальной сферы.

Мы сформировали и вынесем на обсуждение семь предложений. В частности, поднимем темы стимулирования развития виноградных питомников, альтернативного способа доставки платежек за услуги ЖКХ, что в конечном итоге позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов и повысит объем поступающих платежей собственников помещений в счет уплаты взносов на капитальный ремонт. Ряд наших предложений направлен на совершенствование социального законодательства», - написал Юрий Бурлачко.