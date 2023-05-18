Фотовыставку «Следственный комитет России сегодня» открыли в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре торжественно открыли новую фотовыставку в Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Экспозиция посвящена труду следователей.

- Краснодар стал одним из первых городов, в котором представлены данные работы. Многие из следователей защищают суверенитет нашей большой страны, в том числе на территории проведения спецоперации. Они рискуют своими жизнями ради нашего спокойного настоящего и будущего, – сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Кроме главы города, в церемонии открытия приняли участие замруководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Дмитрий Дремлюга, казаки и кадеты, юнармейцы, общественники и волонтеры.

На стендах жители города могут увидеть более 100 фотографий. На кадрах показано, как следователи осматривают места происшествий, как работают на месте обстрелов в ходе специальной военной операции, их участие в патриотических и благотворительных акциях. Фотовыставка будет работать до 20 мая, а потом ее перевезут в Сочи.

В парке также представлены передвижные криминалистические лаборатории. Для посетителей специалисты проводят экскурсии, рассказывают о специальном оборудовании и о криминалистических техниках в раскрытии преступлений.

– Сегодня мы немного приоткрыли завесу нашей работы, показали ее сложность. Уверен, мы заинтересуем нашей работой молодежь, которая задумается о том, чтобы в будущем служить Родине в рядах Следственного комитета, – сказал Дмитрий Дремлюга.

После открытия фотовыставки участники мероприятия возложили цветы к мемориалу Героям Советского Союза.