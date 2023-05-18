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НовостиОбщество18 мая 2023 8:14

На Кубани предприниматель обманул бизнес-партнера на 22 млн рублей при покупке комбайнов

Мужчину будут судить
Светлана ОВДЕЙ
Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят предпринимателя за обман бизнес-партнера на 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 50-летний предприниматель из Тихорецкого района договорился с краснодарским бизнесменом купить в равных долях шесть комбайнов. Он получил от партнера деньги, приобрел технику из-за границы, перевез в Краснодарский край и использовал в работе.

– При этом обвиняемый убеждал компаньона по бизнесу, что доставка сельхозмашин из-за границы откладывается по различным причинам. В дальнейшем аферист перепродал комбайны третьему лицу, распорядившись вырученными деньгами по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

На предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас расследование завершено. Теперь за обман бизнес-партнера ему грозит до 10 лет тюрьмы.