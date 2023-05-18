В Краснодаре 30-летняя женщина попала под поезд и выжила

На месте работают следователи

Утром 18 мая 30-летняя женщина попала под поезд. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в 8:15.

- Машинист пассажирского поезда «Имеретинский курорт – Самара» на станции Краснодар-2 увидел человека на железнодорожном пути и экстренно затормозил. Пострадала 30-летняя местная жительница, она была в наушниках, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России.

В настоящее время на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.