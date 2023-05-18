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НовостиПроисшествия18 мая 2023 8:24

В Краснодаре 30-летняя женщина попала под поезд и выжила

Она переходила пути в наушниках
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
На месте работают следователи

На месте работают следователи

Утром 18 мая 30-летняя женщина попала под поезд. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте в 8:15.

- Машинист пассажирского поезда «Имеретинский курорт – Самара» на станции Краснодар-2 увидел человека на железнодорожном пути и экстренно затормозил. Пострадала 30-летняя местная жительница, она была в наушниках, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России.

В настоящее время на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.